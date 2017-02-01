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Картина дня
Евгений Урлашов - Владимиру Слепцову: «Желаю тебе победить в конкурсе на пост мэра Ярославля»
На участке улицы Кооперативной введено запрещение стоянки транспортных средств
Следственный комитет начал проверку по факту избиения второклассницы в школе
Виталий Ткаченко - о ЧП под Рыбинском: работают все профильные службы
ФОТО: В жилом доме под Рыбинском прогремел взрыв
Составлен рейтинг управляющих компаний Ярославля
Любовь Печкина: «С таким опытом Анатолий Курицин еще послужит на благо Ярославской области»
Главное
Дмитрий Миронов в Угличе: ремонт детсад, поддержка фермеров и кольцевая дорога
Главное
Впервые в истории Ярославля объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост мэра
Главное
На трассе Ярославль - Рыбинск изменили схему движения
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Важное
1 февраля 2017, 18:14 MSK
Военная автоинспекция теперь дежурит вместе с сотрудниками ГИБДД
Важное
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гибдд
1 февраля 2017, 14:52 MSK
«Первый Ярославский» появится на 21 кнопке всех кабельных операторов
Важное
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первый ярославский
Спорт
1 февраля 2017, 19:43 MSK
Ярославские пловцы вернулись с россыпью медалей из Челябинска
Важное
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плавание
Народный репортёр
17 января 2017, 14:33 MSK
В поселке Прибрежный из кранов течет вода грязно-ржавого цвета
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Жители Переславля с коммунальными жалобами обратились к и.о мэра города
Заваленные снегом дворы, сосульки на крышах и подъезды, ждущие ремонта десятки лет. С такими жалобами жители Переславля-Залесского пришли сегодня к исполняющему обязанности мэра города Владимиру Волкову. Куда уходят деньги жильцов и как...
коммуналка
1 февраля 2017, 22:25 MSK
«10 точек роста Ярославской области»: дорожная отрасль
Экспертные группы завершают разрабатывать предложения в программу развития области. Сегодня свои идеи представили специалисты дорожной отрасли. Среди ключевых инициатив - развитие городских электричек, улучшение способов оплаты проезда и...
10 точек роста
1 февраля 2017, 20:35 MSK
Жилинспекция составила рейтинг управдомов: кто в лидерах и аутсайдерах
В Ярославле тоже озаботились качеством работы управляющих компаний. Жилинспеция составила свой рейтинг. О том кто из наших управдомов в лидерах, а кто в аутсайдерах расскажет Иван Уваров.
управдом
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коммуналка
1 февраля 2017, 20:30 MSK
Анатолий Курицын возглавил Угличский район
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов представил общественности нового главу Угличского района — Анатолия Курицина. До этого Курицин на протяжении 13-ти лет руководил Мышкинским районом. Который,...
углич
1 февраля 2017, 20:29 MSK
На новых купюрах появится Херсонес Таврический и космодром «Восточный»
На новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей появятся символы Севастополя и Дальнего Востока. Купюры, по данным Центробанка, поступят в обращение уже в текущем году. Победителей определили среди пяти тысяч достопримечательностей из...
1 февраля 2017, 20:07 MSK
Самое обсуждаемое
31 января 2017, 18:02 MSK
Дмитрий Миронов поздравил многодетную семью с новосельем
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миронов
30 января 2017, 22:33 MSK
В Ярославле прямо посередине пешеходной дорожки установили знак «Стоп-линия»
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ярославль
30 января 2017, 14:38 MSK
Ярославские спасатели призывают пешеходов и автомобилистов быть аккуратнее на дорогах и тротуарах
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