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Новости Ярославля. Коротко о главном. Пятница, 20 января
В Рыбинске 52-летний мужчина полгода насиловал 15-летнюю девушку и снимал все на видео
В Угличе после столкновения «Жигулей» с «буханкой» погиб 21-летний парень
Приговор Евгению Урлашову оставлен в силе
Новости Ярославля. Коротко о главном. Четверг, 19 января
В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение
Во дворе одного из домов на Волгоградской нашли труп мужчины
Главное
Пенсионерка упала на лестнице у торгового центра и получила тяжелый перелом
Главное
В больнице имени Семашко завершился капитальный ремонт хирургического корпуса
Главное
«Ярославская ярмарка» начала свою работу на площади Труда
28 Января 20:00
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Понедельник 19.40
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Важное
20 января 2017, 18:17 MSK
В Ярославской области будет создан первый в стране батальон «Юнармии»
Важное
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юнармия
20 января 2017, 14:24 MSK
Ярославский областной суд поставил точку в деле Евгения Урлашова
Важное
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суд
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урлашов
Спорт
20 января 2017, 18:19 MSK
Ярославские фристайлисты покорили Америку
Важное
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фристайл
Народный репортёр
17 января 2017, 14:33 MSK
В поселке Прибрежный из кранов течет вода грязно-ржавого цвета
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Как будут выглядеть новые ларьки в Ярославле
О том, как будут выглядеть новые ларьки в Ярославле, расскажет Иван Уваров.
торговля
20 января 2017, 20:54 MSK
Наталья Даниленко: «Проект «Бережливая поликлиника» будет перенесен на всю область»
Отметим, сервис на портале госуслуг — лишь одна из составляющих информатизации системы здравоохранения. Есть она и в одном из главных пилотных проектов региона «Бережливая поликлиника». Подробнее о нем поговорим с заместителем директора...
здравоохранение
20 января 2017, 20:25 MSK
В Госдуме готовят проект о животных: как теперь изменится жизнь хвостатых
Информация для всех, кто держит дома животных. В Госдуме готовят к рассмотрению во втором чтении проект о братьях наших меньших. Там пропишут правила по содержанию домашних питомцев. Основные тезисы уже направили на согласования в...
животные
20 января 2017, 20:02 MSK
Преступная группа поставляла на ярославский вагоноремонтный завод контрафактные автосцепки из Украины
Количество расследованных экономических преступлений на транспорте за прошлый год выросло в 3 раза. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил начальник Северного линейного МВД на транспорте Олег Царев. Из последнего - уголовное дело,...
криминал
20 января 2017, 19:43 MSK
Репертуар Волковского театра пополнила неожиданная премьера и новинка сезона
Репертуар Волковского театра пополнила неожиданная премьера «Опера нищих», еще одна новинка сезона - классический «Лес». И вроде сцена одна, зал тот же, актеры пересекаются, а постановки совершенно противоположны. Подробней о спектаклях и...
волковский театр
20 января 2017, 19:40 MSK
Самое обсуждаемое
19 января 2017, 18:23 MSK
На площади Труда открывается «Ярославская ярмарка»
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ярмарка
19 января 2017, 18:09 MSK
В припаркованную иномарку с 15 этажа прилетел кусок окна
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дтп
19 января 2017, 12:34 MSK
Двое неизвестных в Ярославле с помощью газа взорвали банкомат
Важное
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Самое обсуждаемое
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полиция
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криминал