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В Даниловском районе «девятка» столкнулась с грузовиком: погибла женщина
Пьяный водитель в Заволжском районе протаранил наряд ГИБДД
Россиянам могут запретить называть детей нелепыми именами
В Дзержинском районе построят аквапарк
Дмитрий Миронов рассказал о своих любимых книгах
В Тутаеве в коллекторе теплотрассы нашли труп мужчины
Сергей Балабаев: «Конкурс по определению мэра Ярославля позволяет выбрать самого лучшего кандидата»
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Дмитрий Миронов: «Обеспечение Пошехонского района чистой питьевой водой – общая задача региональных и местных властей»
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Правительство области подписало соглашение с одним из основных налогоплательщиков региона
4 Февраля 16:00
Отрыв
вторник 19:30
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27 января 2017, 19:18 MSK
ЦРУ рассекретило документы о Ярославской области
Важное
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ярославская область
27 января 2017, 17:38 MSK
По Соколу разгуливает пироман: сгорел «Фольксваген Туарег»
Важное
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пожар
Спорт
27 января 2017, 19:51 MSK
В Ярославль приедут хоккеисты из Бразилии
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хоккей
Народный репортёр
17 января 2017, 14:33 MSK
В поселке Прибрежный из кранов течет вода грязно-ржавого цвета
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Где отдыхали ярославцы в январские праздники и сколько на это потратили
Ярославль вновь в топе. На этот раз в новогоднем. По числу поездок в январские каникулы. О том, куда катались жители региона, и сколько на это потратили денег, расскажет мой коллега Иван Уваров.
отдых
27 января 2017, 19:58 MSK
Новый бассейн Заволгой уже пользуется популярностью у ярославцев
Новый бассейн за Волгой уже пользуется популярностью у ярославцев. Уже на следующей неделе он откроет свои двери для всех желающих. А на выездном заседании Совета по самоуправлению Заволжского района Ярославля многофункциональный...
бассейн
27 января 2017, 19:54 MSK
Ярославский «Шинник» сменил оппонента по контрольной встрече
Ярославский «Шинник» сменил оппонента по контрольной встрече. 30 января «черно-синие» на сборах в Турции сразятся не с хабаровским СКА, как планировалось ранее, а с македонской командой «Силекс». Отмечу, что соперник волжан является...
шинник
27 января 2017, 19:48 MSK
Спектакль о блокаде Ленинграда показали в Ярославле
Тема 73-летия освобождения Ленинграда. Спектакль «Ленинградская симфония» сегодня в музее современного искусства представил главный режиссер ярославского ТЮЗа Игорь Ларин. Это воспоминания его матери о пережитой блокаде, в постановке...
театр
27 января 2017, 19:12 MSK
Общественники наметили пути развития образования в регионе
Идти на опережение. Высшая школа должна готовить кадры, которые будут востребованы через 5 - 10 лет. Об этом сегодня шла речь на заседании Общественной палаты Ярославской области. Одно из важнейших направлений - создание единой системы...
образование
27 января 2017, 19:12 MSK
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26 января 2017, 09:48 MSK
Ярославль студенческий: цифры, география и специальности
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25 января 2017, 10:39 MSK
Глава региона лично проконтролировал ход ремонта проблемного дома в Тутаеве
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миронов
25 января 2017, 10:16 MSK
Дмитрий Миронов открыл уникальный областной центр для занятий адаптивной физкультурой
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