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В Тутаеве в коллекторе теплотрассы нашли труп мужчины
Сергей Балабаев: «Конкурс по определению мэра Ярославля позволяет выбрать самого лучшего кандидата»
Поезд выходного дня запустят между Ярославлем и Москвой
Заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
Экс-губернатор Ярославской области назначен замглавы Минприроды
График работы приемной президента РФ в Ярославской области в феврале
В Рыбинске отец металлическим прутом забил сына
Главное
День студента в Ярославле: Дмитрию Миронову презентовали зачетную книжку и объявили о создании Кубка КВН губернатора ЯО
Главное
Мусорный коллапс в Угличе: контейнерные площадки завалены отходами
Главное
Ярославская область получит 625 млн. рублей на ремонт дорог
28 Января 20:00
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Женщина в профиль
Важное
25 января 2017, 16:32 MSK
На площадке «ЯрСити» появятся деловой центр и два 25-этажных дома-близнеца
Важное
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строительство
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ярославль
25 января 2017, 10:38 MSK
Села и деревни региона поддержат из федерального бюджета
Важное
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экономика
Спорт
26 января 2017, 09:14 MSK
«Локомотив» проиграл «Трактору»
Важное
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локомотив
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трактор
Народный репортёр
17 января 2017, 14:33 MSK
В поселке Прибрежный из кранов течет вода грязно-ржавого цвета
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В Рыбинске под колеса автомобиля попала молодая девушка
В Рыбинске под колеса автомобиля попала молодая девушка. Сейчас она находится в больнице. Подробности этого ДТП сообщит государственный автоинспектор Ирина Камкина.
дтп
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рыбинск
26 января 2017, 14:37 MSK
В деревне Полуэктово едва не сгорел деревянный дом
Огненное ЧП под Тутаевым. В деревне Полуэктово едва не сгорел деревянный дом. Предварительно известно, загорелись старые вещи на чердаке. От них пламя перебросилось на саму крышу. Пожарные расчеты прибыли быстро. Люди не пострадали....
пожар
26 января 2017, 14:36 MSK
В музей-заповедник вернулась уникальная похищенная икона
Уникальную старинную икону, возвращенную из Италии, презентовали в Ярославле. Ее похитили в 1995 году из храма Николы Надеина. Датирована она 17 веком и принадлежит кисти ярославских мастеров.Это историческое событие. Уникальный музейный...
музей-заповедник
26 января 2017, 11:14 MSK
В Рыбинске разрушили рекордную снежную крепость
Рыбинская снежная крепость снята с конкурса книги рекордов России. Неизвестные ее разрушили. Простоял гигант всего несколько дней. Напомню, строили крепость более 120 человек 6 часов. Спецтехнику не использовали. Как утверждает автор...
26 января 2017, 10:57 MSK
Талисман «Локомотива» признан болельщиками одним из самых лучших на «Западе»
Талисман ярославского «Локомотива» признан болельщиками одним из самых лучших на «Западе». Голосование за самого яркого маскота запустил спортивный интернет портал. По итогам трех дней выборов первое место занял талисман минского «Динамо»...
хоккей
26 января 2017, 10:52 MSK
Самое обсуждаемое
26 января 2017, 09:48 MSK
Ярославль студенческий: цифры, география и специальности
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образование
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студенты
25 января 2017, 10:39 MSK
Глава региона лично проконтролировал ход ремонта проблемного дома в Тутаеве
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тутаев
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миронов
25 января 2017, 10:16 MSK
Дмитрий Миронов открыл уникальный областной центр для занятий адаптивной физкультурой
Главное
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Самое обсуждаемое
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миронов
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адаптация