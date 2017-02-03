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Новости Ярославля. Коротко о главном. Пятница, 3 февраля
Евгений Урлашов: «Дмитрий Донсков хотел сесть в мэрское кресло и вел двойную игру»
17-летний подросток из-за несчастного случая с другом свел счеты с жизнью
73-летний отец зарезал свою дочь из-за квартирного вопроса
День с La Redoute в Ярославле
Директор ярославской фирмы обвиняется в распространении детского порно
На трассе Большое Село-Дунилово «семерка» насмерть сбила 63-летнего мужчину
Главное
Федеральные власти высоко оценили роль ярославских предприятий в реализации программы по импортозамещению
Главное
«Первый Ярославский» удостоился множества наград на областном конкурсе «Позиция»
Главное
«Первый Ярославский» публикует новый логотип Главной Масленицы страны
11 Февраля 22:00
Трудно быть Мачо
Будни с 7 до 8
Первая студия
Важное
3 февраля 2017, 19:07 MSK
В Пошехонском районе активно развивают туризм
Важное
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туризм
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пошехонский район
3 февраля 2017, 18:45 MSK
Жильцы одного из домов в Рыбинске уже несколько лет не могут добиться ремонта своего дома
Важное
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рыбинск
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коммуналка
Спорт
3 февраля 2017, 20:42 MSK
Ярославская гонщица дебютировала в роли пилота на ралли
Важное
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ралли
Народный репортёр
17 января 2017, 14:33 MSK
В поселке Прибрежный из кранов течет вода грязно-ржавого цвета
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Более 400 поддельных банкнот выявлено в Ярославской области за прошлый год
Более 400 поддельных банкнот выявлено в Ярославской области за 2016 год. По информации регионального отделения Банка России, самыми популярными у фальшивомонетчиков стали купюры номиналом в 5 тысяч рублей — их почти две трети от общего...
криминал
3 февраля 2017, 22:01 MSK
В Ярославле мужчина провалился в шахту строящегося дома
В Ярославле 33-х летний мужчина не смог самостоятельно выбраться из шахты лифта. Ярославец застрял в строящемся доме на улице Калинина. Крики о помощи услышали проходившие мимо полицейские. В этот момент они патрулировали улицы района. С...
3 февраля 2017, 21:53 MSK
Семейный скандал: В Переславле по решению суда сносят часть деревянного дома
В Переславле по решению суда сносят часть деревянного дома. Он достался в наследство двум сестрам. Одна из них без ведома другой решила сделать пристройку. И только суд смог разрешить семейный конфликт. А исполнять решение фемиды было...
3 февраля 2017, 20:46 MSK
Стала известна дата полета за рекордом именитого путешественника Федора Конюхова
Стала известна дата полета за рекордом именитого путешественника Федора Конюхова. На аэростате из Рыбинска он отправится 7 февраля. Напомню, ранее полёт несколько раз переносился в связи с неблагоприятными погодными условиями. «Повелитель...
рыбинск
3 февраля 2017, 20:46 MSK
Корреспондентов «Первого Ярославского» наградили депутаты облдумы и полиция
Работу сотрудников телеканала «Первый Ярославский» отметили депутаты Областной Думы. Журналистов поблагодарил спикер регионального парламента Михаил Боровицкий. Кроме того, самые смелые журналисты региона получили награды от управления...
первый ярославский
3 февраля 2017, 20:40 MSK
Самое обсуждаемое
3 февраля 2017, 11:03 MSK
В регионе заработал новый единый информационно-расчетный центр
Главное
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Самое обсуждаемое
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коммуналка
1 февраля 2017, 22:25 MSK
Дмитрий Миронов в Угличе: ремонт детсад, поддержка фермеров и кольцевая дорога
Главное
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Самое обсуждаемое
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углич
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миронов
1 февраля 2017, 18:58 MSK
Евгений Урлашов - Владимиру Слепцову: «Желаю тебе победить в конкурсе на пост мэра Ярославля»
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урлашов
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слепцов