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"Спецкор": Новогодний Ярославль
Любовь на троих: ярославец зарезал любовника жены
Более 500 ярославцев поздравят близких на «Первом Ярославском»
На Ленинградском проспекте рецидивист ударил битой женщину и похитил сумку
График работы приемной президента РФ в Ярославле в январе
Ярославец по пьяни изнасиловал своего знакомого в кустах на улице Чкалова
На Советской площади пройдет репетиция открытия Новогодней ярмарки
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Инструкция от «Первого Ярославского»: как провести Новый год
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Дмитрий Миронов покатался на катке на Советской площади
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Дмитрий Миронов вручил государственные награды сотрудникам «Сатурна»
14 Января 22:00
Плакальщик, или Новогодний детектив
Правительство ЯО
Важное
30 декабря 2016, 14:51 MSK
Новые подробности «огненного» ДТП: водитель «Газели» несся по встречке и вилял
Важное
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дтп
30 декабря 2016, 14:37 MSK
ВИДЕО: Открытие новогодней ярмарки в Ярославле с «дрона»
Важное
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новый год
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ярославль
Спорт
30 декабря 2016, 13:33 MSK
Волейбольный «Ярославич» отмечает свое 25-летие
Важное
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ярославич
Народный репортёр
29 ноября 2016, 11:20 MSK
На «пьяной дороге» в снег дорожники кладут асфальт
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Дед Мороз перед Новым годом провалился в открытый люк
Коммунальный беспредел довел до беды. Новогодние подарки из рук деда мороза рискуют не получить десятки детей. Экипаж спасателей ЦГЗ собирается вытаскивать упавшего в открытый люк сказочного деда.В колодец Дед угодил на неосвещенной...
новый год
30 декабря 2016, 19:44 MSK
Несломленный: ярославец потерял ногу, но не веру в себя
Незаметные герои года. Он прекрасно поет, водит машину и даже играет в футбол. Еще маленьким ребенком Евгений Теплов потерял ногу. Не сдался. Сейчас он преуспевающий менеджер, женился, а недавно у него родился сын. Перед Новым годом в...
30 декабря 2016, 18:20 MSK
Опыт Ярославской области в сфере ЖКХ будут перенимать другие регионы
Опыт Ярославской области в сфере ЖКХ будут перенимать другие регионы. Это касается, в первую очередь, перевода многоквартирных домов на специальные счета и дальнейшее оказание помощи жителям в проведение капитального ремонта. В этом...
30 декабря 2016, 18:20 MSK
В Ярославской области на один отряд «Юнармейцев» стало больше
В Ярославской области на один отряд «Юнармейцев» стало больше. В ряды «Юнармии» в Ростове вступили воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь». Напомним, полгода назад Ярославская область оказалась среди пилотных регионов- у нас...
юнармия
30 декабря 2016, 18:17 MSK
На Октябрьском мосту столкнулись три машины
А это видео с автомобильного регистратора нашего телезрителя. Днем на Октябрьском мосту столкнулись три машины. Причем очевидцы не представляют, как такое могло произойти. Посреди виадука в притормозивший форд одновременно влетели...
30 декабря 2016, 18:03 MSK
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30 декабря 2016, 18:20 MSK
Дмитрий Миронов покатался на катке на Советской площади
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миронов
29 декабря 2016, 09:35 MSK
Приставы через танцы призывают ярославцев заплатить долги
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26 декабря 2016, 19:02 MSK
Ярославцы оставлять жалобы или предложения смогут через портал «Добрыня»
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общество