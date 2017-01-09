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Названы сроки, когда пенсионеры получат единовременную выплату
Во время пожара в частном доме погиб 86-летний мужчина
Михаил Кузнецов: «Сети выдержали мороз»
В ярославском зоопарке для животных принимают новогодние елки
В ближайшие сутки в Ярославской области значительно потеплеет
ВИДЕО: На Тутаевском шоссе внедорожник улетел в сугроб и перевернулся
"Спецкор": Новогодний Ярославль
Главное
На «Первом Ярославском» меняется время выхода программы «День в событиях»
Главное
Сильный мороз в рождественскую ночь не испугал прихожан
Главное
В Ярославле замерзшим туристам помогли добраться до Москвы
14 Января 22:00
Плакальщик, или Новогодний детектив
Среда, 20.00
Лабиринт
Важное
9 января 2017, 20:02 MSK
Арктическое вторжение: таких низких температур не было 120 лет. И когда ждать потепления?
Важное
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погода
9 января 2017, 19:54 MSK
Лиса спокойно прогуливалась по улице Калинина
Важное
,
животные
Спорт
9 января 2017, 10:03 MSK
Защитник «Шинника» отправится на просмотр в команду Премьер-лиги
Важное
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шинник
Народный репортёр
29 ноября 2016, 11:20 MSK
На «пьяной дороге» в снег дорожники кладут асфальт
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«Локомотив» в домашней серии стартовал с победы
«Локомотив» добился волевой победы в первом матче домашней серии. «Железнодорожники» обыграли рижское «Динамо» со счетом 3:1. Авторами шайб в ворота гостей стали Стаффан Кронвалл, Дмитрий Лугин и Брэндон Козун. Следующий матч против «Ак...
локомотив
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динамо
9 января 2017, 22:08 MSK
Что изменилось в России с 1 января
В России появится новая мера наказания, а действия коллекторов будут ограничены. С 1 января в силу вступили нововведения. Прежде всего, это касается получения некоторых видов услуг через интернет. Например, полис ОСАГО теперь можно...
9 января 2017, 14:29 MSK
Мороз в топе: ярославцы делают селфи с обледеневшими ресницами, волосами и бородами
В социальных сетях среди ярославцев набирает популярность спонтанный флешмоб. Горожане фотографируют себя в крепкий мороз с обледеневшими ресницами, волосами и бородами. По словам участников акции, для того чтобы получить такой эффект...
9 января 2017, 14:28 MSK
Ярославль стал одним из самых популярных городов России у туристов в Рождество
Ярославль стал одним из самых популярных городов России у туристов в Рождество. Рейтинг составил известный сервис поиска отелей. Наш город в этом списке обосновался на пятой строчке. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань,...
туризм
9 января 2017, 14:27 MSK
В Ростовском районе школьники будут отдыхать еще неделю
Каникулы в школах региона будут продлены дольше, чем на 1 день. Правда, не во всех районах области. Уже завтра выйдут на учебу школьники Ярославля и Рыбинска. А так же Рыбинского, Первомайского и Борисоглебского районов. Завтра работать...
образование
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ростовский район
9 января 2017, 14:26 MSK
Самое обсуждаемое
9 января 2017, 11:14 MSK
ВИДЕО: На Тутаевском шоссе внедорожник улетел в сугроб и перевернулся
Самое обсуждаемое
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дтп
8 января 2017, 12:54 MSK
ВИДЕО: На Комсомольской полыхала иномарка
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пожар
1 января 2017, 20:49 MSK
На Тутаевском шоссе под колесами «Нивы» погибла 84-летняя пенсионерка
Важное
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дтп