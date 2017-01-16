16 января 2017.
понедельник.
Пробки
-2°С
753 мм
+7 4852 74 46 14
news@1yar.tv
Картина дня
Новости
Спорт
Программы
Программа передач
Реклама
О канале
Картина дня
Стала известна причина потопа на проспекте Авиаторов
Сотрудники ГИБДД смогут управлять светофорами
Села в такси и исчезла: в Ярославле ищут 41-летнюю женщину
На дорогах Ярославля установят новые знаки
Госавтоинспекция ищет свидетелей смертельного ДТП
В России может подорожать водка
20% призывников из Ярославской области пошли в армию с высшим образованием
Главное
Из-за лопнувшей трубы проспект Авиаторов превратился в озеро
Главное
В Ярославле проверили работу надземных и надземных переходов
Главное
Жильцы коммуналки на Белинского: Здесь опасно находиться
21 Января 16:00
Укрощение строптивых
четверг 19:30
Я + спорт
Важное
16 января 2017, 13:44 MSK
У ярославского банка отобрали лицензию
Важное
,
банк
,
экономика
16 января 2017, 11:57 MSK
«Первый Ярославский» переходит на полное онлайн вещание
Важное
,
первый ярославский
Спорт
16 января 2017, 18:24 MSK
Футбольный «Шинник» отметил 60-летний юбилей
Важное
,
шинник
Народный репортёр
10 января 2017, 10:13 MSK
Житель поселка Семибратово жалуется на холодные батареи
Предложить материал
В речном порту задержали мужчину с героином
Полиция просит сообщать о возможных случаях распространения или употребления наркотических веществ. Сотрудники наркоконтроля сразу отреагируют на ваше сообщение. В поселке ярославского речного порта оперативники схватили мужчину с...
криминал
16 января 2017, 18:41 MSK
Ездить ранним утром по дорогам Ярославля становится опасно
Ездить ранним утром по дорогам Ярославля становится опасно. Камера компании «Ярнет» сняла аварию на перекрестке улицы Малая пролетарская и Московского проспекта. В шестом часу утра в стоящую машину на полном ходу влетает паркетный...
дтп
16 января 2017, 18:39 MSK
«Шинник» в деталях: главные вехи ярославского футбольного клуба
В 1964-м «Шинник» прогремел на всю страну. Этот сезон до сих пор именуют одним из самых ярких. О некоторых звездах команды за все 60 лет расскажет Иван Уваров. Он уже в студии.
шинник
,
футбол
16 января 2017, 18:26 MSK
Защитник «Локо» стал обладателем Кубка Вызова МХЛ
Традицию не нарушили. Защитник ярославского «Локо» Александр Калинин в составе сборной «Запада» стал обладателем Кубка Вызова МХЛ. Традиционный, уже восьмой по счету матч между лучшими хоккеистами Молодежной хоккейной лиги состоялся в Уфе....
локо
,
хоккей
16 января 2017, 16:34 MSK
Ярославец занял третье место на этапе Кубка Мира
Лыжный акробат из Ярославля Максим Буров взял «бронзу» на этапе Кубка Мира в американском Лэйк Плэсиде. До последнего за медали боролся еще один земляк Станислав Никитин, но в итоге он стал четвертым. У девушек Любовь Никитина заняла...
фристайл
16 января 2017, 16:00 MSK
Самое обсуждаемое
16 января 2017, 14:22 MSK
2,5 тонны «санкционки» уничтожили на полигоне в Скоково
Самое обсуждаемое
,
продукты
14 января 2017, 19:43 MSK
Виталий Ткаченко: «Во время коммунальных ЧП мы должны сработать как единая команда»
Самое обсуждаемое
13 января 2017, 19:44 MSK
Жильцы коммуналки на Белинского: Здесь опасно находиться
Главное
,
Самое обсуждаемое
,
коммуналка